اعرف مشروعات مدينة سوهاج الجديدة لتعزيز الخدمات والبنية التحتية فى 9 معلومات

سوهاج محمود مقبول

تشهد مدينة سوهاج الجديدة، فى إطار جهود تطوير تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية التى تسهم بشكل كبير فى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية شملت هذه المشاريع تحسين شبكات المياه والصرف الصحى، إضافة إلى إنشاء مستشفى للأطفال ومرافق تعليمية وتجارية، وتم إنجاز مشروعات فى قطاعات الطرق والإسكان والكهرباء، بما يضمن بيئة حضارية تلبى احتياجات السكان وتساهم فى تعزيز جودة حياتهم.

1 - مشروع مستشفى الأطفال

تم تنفيذ 97% من مستشفى الأطفال التى تتسع لـ263 سريرًا، وتعمل حاليًا إدارة الجهاز على الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائى، تمهيدًا لتسليمها إلى الجامعة لتشغيلها وتقديم الخدمات الطبية للأطفال فى المنطقة.

2 - مشروعات المياه والصرف الصحي



يشهد قطاع المياه والصرف الصحى تنفيذ مشروعات هامة تشمل محطة رفع الصرف الصحى لخدمة مناطق واسعة، إضافة إلى مشاريع ضخمة لتحسين شبكات المياه لتغطى 455 فدانًا، والمناطق المحيطة. تم تنفيذ خطوط مياه بطول يصل إلى 6250 مترًا، ما يساهم فى تحسين الخدمات بشكل كبير.

3 - قطاع الطرق

تم الانتهاء من تنفيذ عدة طرق رئيسية فى المدينة، تشمل المرحلة الثانية من الطرق فى منطقة 162 فدانًا، بالإضافة إلى العمل على طرق مدخل المنطقة الصناعية والمناطق السكنية المختلفة. كما تم تنفيذ صيانة للأرصفة المتضررة من أعمال الغاز الطبيعي.

4 - شبكة الكهرباء

فى قطاع الكهرباء، تم الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء فى الشريط المميز والعمرانى المتكامل. ويجرى العمل على استكمال شبكات الكهرباء فى العديد من المناطق السكنية والتجارية بما فى ذلك مناطق الإسكان الاجتماعى والمناطق العمرانية الأخرى.

5 - قطاع التعليم والخدمات العامة

كما تم العمل على تنفيذ مشروع مدرسة طاقة 42 فصلًا فى منطقة 735 فدانًا، إضافة إلى أسواق تجارية متعددة لتلبية احتياجات السكان. وبدأ بيع المحال التجارية فى مزادات علنية بنجاح.

6 - الزراعة والتجميل

تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات زراعية وتجميلية متميزة تشمل زراعة المسطحات الخضراء والأشجار على الطرق الرئيسية فى المدينة، وكذلك فى مناطق الإسكان الاجتماعى والمناطق المحيطة. كما يتم صيانة العديد من الحدائق والجزيرات الوسطى.

7 - الإسكان والشئون العقارية

فى مجال الإسكان، تم استكمال تنفيذ 72 وحدة إسكان اجتماعى، بينما جارى العمل على بناء 1008 وحدات سكنية إضافية، بهدف تلبية احتياجات السكان المتزايدة. فى ذات السياق، تم بيع العديد من الأراضى السكنية والخدمية فى المزادات العلنية لتعزيز التنمية العمرانية.

8 - مكاسب إدارية وتنظيمية

على الصعيد الإدارى، حصلت محطة المياه فى المدينة على 3 شهادات أيزو، فى تأكيد على جودة العمل. كما تم تطوير المركز التكنولوجى للمدينة وتوسيع نطاقه، إضافة إلى تحديث الأرشيف الإلكترونى للإدارة لتسهيل الوصول إلى البيانات والقرارات.

9 - يواصل جهاز مدينة سوهاج الجديدة عمله على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية لتعزيز جودة الحياة للسكان فى المدينة.