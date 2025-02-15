اعتداء إسرائيلي متواصل على طولكرم ومخيم "نور شمس" وسط هجوم بالمسيرات

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ20 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم السابع، وسط تصعيد عسكري أدى إلى ارتقاء 11 شهيدا، والحاق مزيد من الدمار في البينة التحتية والممتلكات.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات إسرائيلية مسيرة ألقت بعد منتصف الليل قنابل متفجرة في منطقة الحي الشرقي للمدينة قرب معامل أبو صفية، وفي محيط مخيمي طولكرم ونور شمس؛ أدت إلى دوي انفجارات ضخمة دون أن يبلغ عن اصابات.



ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من جنودها عبر حاجز "تسنعوز" العسكري غرب طولكرم، برفقة كلاب بوليسية، انتشروا في مختلف شوارع وأحياء المدينة، وتحديدا شارع العليمي والشارع الجنوبي الغربي، وشارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم، وشارع دواري شويكة واليونس في الحي الشمالي.



واعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين من مركبة كانت تقلهما في شارع مجمع المحاكم، كما اعتقلت شاب آخر قرب دوار شويكة بالمدينة.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجراً مدينة بيت لحم، حيث تمركزت في منطقة شارع الصف، وداهمت منزل المعتقل "عبد الرحمن مقداد"، المتوقع الإفراج عنه اليوم، ضمن الدفعة السادسة من اتفاق وقف إطلاق النار على غزه، وهددوا ذويه بعدم تنظيم مراسم استقبال له، كما داهمت منزل المعتقل موسى نواورة "الدوري" المتوقع أيضا الإفراج عنه اليوم.