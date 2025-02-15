اجتماع أمنى طارئ في لبنان لبحث العنف بمحيط مطار الحريرى والاعتداء على قوات اليونيفيل

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دعا وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد أحمد الحجار، مجلس الأمن الداخلي المركزي إلى اجتماع طارئ اليوم السبت؛ لمتابعة الأوضاع الأمنية؛ وذلك في إطار أحداث العنف التي شهدها محيط مطار رفيق الحرير الدولي، والاعتداءات التي طالت أفرادا من قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

وفي السياق، تفقد الوزير اللبناني، الضابطين المصابَين من قوات "اليونيفيل" في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي "الروم"؛ بناءً لتوجيهات رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام، مؤكداً رفض الحكومة اللبنانية هذا الاعتداء الذي يُعد جريمة بحق قوات حفظ السلام.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أعطى الوزير "الحجار" توجيهات إلى المعنيين لضبط الوضع والعمل على تحديد هوية المعتدين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت - في بيان قبل قليل - تعرض عدة مناطق لا سيما محيط مطار رفيق الحريري الدولي، لاحتجاجات تخللتها تعديات وأعمال شغب، بما في ذلك التعرض لعناصر من الجيش، ومهاجمة آليات تابعة لـ "اليونيفيل"، ومحاولة إغلاق طريق المطار"، محذرة من مواصلة التعديات وأعمال الشغب .