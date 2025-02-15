أوقاف سوهاج: غدا ندوة بعنوان احترام النظام والقيم سلوك ديني وحضارى

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عن إقامة ندوة علمية كبري بسوهاج، غدا الأحد بعنوان "احترام النظام والقيم سلوك ديني وحضاري" بمسجد الزهراء - مدينة سوهاج.



أضاف أبو سعده ، أن الإسلام ألزم المسلم بحالة انضباط سلوكي نادرة، فالمسلم فيما يتعلق بالسلوك العام ليس عشوائياً ولا عدوانياً، ولا يتصرف وفق ما يحلو له، بل هو منضبط السلوك، يحترم النظام الذي ارتضاه المجتمع، ويلتزم بالقانون الذي يطبق على الجميع، ولذلك دان الإسلام كل صور الفوضى السلوكية التي تهدر قيم المجتمع وأخلاقياته.

وتابع أن المنظومة الأخلاقية للإسلام تؤكد عملياً أن رقي الأمم وتحضرها ليس شعارات تتردد هنا وهناك، وليس مجرد سباق في ميدان الصناعة والتجارة والنهضة العمرانية فحسب، بل هو إلى جانب كل ذلك سلوك أخلاقي وأسلوب حياة يرتقي بالإنسان ويدفعه إلى العمل والإنتاج.