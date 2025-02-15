أسواق اليوم الواحد بالجيزة تطرح السلع الأساسية بأسعار مناسبة.. اعرف عناوينها

كتبت – مرام محمد

تواصل أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، طرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، الذي يوافق أول أيامه 1 مارس 2025.

وتنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسبوعيًا، عددًا من الأسواق بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتوفر من خلالها السلع من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، ومنتجات الأجبان والألبان، واللحوم والدواجن، والخضراوات والفواكه، وبعض السلع والمنتجات غير الغذائية، ومنها المنظفات.

وتضم أسواق اليوم الواحد في المحافظة، سوق شارع الصوامع في حي إمبابة، ويعقد يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق شارع مترو الساقية بحي العمرانية، ويعقد يوم الإثنين، وسوق شارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر على سور محطة بولاق الجديدة بحي بولاق الدكرور، ويعقد يوم الإثنين من كل أسبوع.

وتستعد المحافظة لتنظيم معارض "أهلًا رمضان" بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية والطرق الرئيسية بالأحياء والمراكز والمدن، لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة.