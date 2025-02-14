وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع البرنامج التدريبى "أساسيات التدريس" لمعلمى المرحلة الابتدائية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، اليوم الجمعة، البرنامج التدريبى "أساسيات التدريس" لمعلمى المرحلة الابتدائية بكفر الشيخ وذلك بقاعات التدريب بإدارة شرق كفر الشيخ.

يأتي ذلك تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إشراف نادية عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة ريهام الدجوى، مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

وأضاف الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، يهدف المشروع إلى التحسين المستدام من خلال التطوير المهني الفعال للمعلمين، حيث تندرج أنشطة البرنامج في دعم وتعزيز النظام المصري للتدريب أثناء الخدمة والتطوير المهني المستمر للمعلم.



الحضور خلال التدريب



الحضور من المعلمين