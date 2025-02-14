وزير الخارجية والهجرة يلتقى نظيرته الأيسلندية على هامش مؤتمر ميونخ

كتب أحمد جمعة

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة السيدة Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir وزيرة خارجية أيسلندا، اليوم الجمعة، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

قدم الوزير عبد العاطى خلال اللقاء التهنئة لوزيرة خارجية أيسلندا بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، كما قدم التهنئة على نجاح قمة مجلس الدول النوردية التى استضافتها أيسلندا العام الماضى، مشيراً إلى التطلع للتعاون مع الدول النوردية، وبحث إمكانية التعاون البرلماني بين البرلمان المصري ومجلس الدول النوردية.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائى في عدد من المجالات المختلفة وفى مقدمتها مجال المصايد والاستزراع السمكى، والطاقة المتجددة، وأكد أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والتطلع لزيادة الصادرات المصرية إلى أيسلندا.

واستعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر فى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكل بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، كما شدد على أهمية البدء في عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم.