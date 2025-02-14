وزير الخارجية والهجرة يلتقى مفوضة البيئة والمياه والاقتصاد الدائرى التنافسى الأوروبية

كتب أحمد جمعة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع Jessika Roswall مفوضة البيئة والمياه والاقتصاد الدائري التنافسي الأوروبية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، يوم الجمعة 14 فبراير.



أعرب وزير الخارجية عن الترحيب بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وذلك من خلال تعميق التعاون في المحاور الستة الرئيسية، وخاصة محوريّ "الطاقة المتجددة" و"دعم الصمود في مجال المياه" لما يمثلاه من ركيزتين رئيسيتين للتعاون بين الجانبين. كما تطرق د. عبد العاطي للجهود التي تقوم بها مصر في إطار تحولها لمركز إقليمي لتداول وإنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة، مستعرضاً المشروعات التي تعاقدت عليها مؤخراً لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

كما أشاد الوزير عبد العاطي بتوقيع الجانبين المصري والأوروبي على "الإعلان المشترك حول المياه" على هامش مؤتمر المناخ COP 28، باعتبارها خطوة كبيرة في مجال التعاون البيئي طويل الأمد بين الجانبين في مجال المياه، مشيراً إلى أهمية التعاون في تعزيز الأمن المائي في مصر من خلال الإدارة المستدامة لمواردها المائية، كما استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق توازن بين ملفيّ النمو الاقتصادي والتحول الأخضر، منوهاً بإطلاق مصر أول سوق طوعية منظمة ومراقبة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر، كما تناول الجانبان أبرز مخرجات مؤتمر المناخ الأخير COP 29.