مطار الحريرى الدولى يؤكد عدم وجود اضطرابات بحركة السفر.. والجيش يتعهد بحفظ الأمن

أحمد علوى

أكدت سلطات مطار رفيق الحريري الدولي، أن المطار يعمل بشكل طبيعي ولا وجود لأي اضطرابات في حركة المسافرين أو الرحلات الجوية، نافية ما تردد عن دخول محتجين إلى المطار.. فيما تعهد الجيش اللبناني، بتنفيذ مهمات حفظ الأمن، متوعدة بالعمل - بكل حزم - على منع أي مساس بالسلم الأهلي.



وفي السياق، حذرت قيادة الجيش اللبناني - في بيان أذاعته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان مساء اليوم /الجمعة/ - من القيام بأي أعمال عنف؛ من شأنها خلق توتر داخلي "لا تحمد عقباه خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد".



جاء ذلك تعليقا من مديرية التوجيه بقيادة الجيش على ما تشدها عدة مناطق، لاسيما محيط مطار رفيق الحريري الدولي، من احتجاجات تتخللها تعديات وأعمال شغب، بما في ذلك التعرض لعناصر من الجيش، ومهاجمة آليات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ومحاولة إغلاق طريق المطار.



وأكدت قيادة الجيش اللبناني، استمرار وحداتها في تنفيذ مهمات حفظ الأمن، متوعدة بالعمل - بكل حزم - على منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلين بالأمن.