مصر وماليزيا ترفضان التهجير.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مصر وماليزيا ترفضان التهجير.. الرئيس السيسى ورئيس وزراء ماليزيا يشددان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية.. وأنور إبراهيم يشيد بجهود القاهرة الحثيثة لدعم الأشقاء..

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..

ـ مصر وماليزيا ترفضان التهجير.. الرئيس السيسى ورئيس وزراء ماليزيا يشددان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية.. وأنور إبراهيم يشيد بجهود القاهرة الحثيثة لدعم الأشقاء

ـ انطلاق معرض «أهلا رمضان» الرئيسى غدا.. وزير التموين يوجه «القابضة للصناعات الغذائية» بطرح السلع بتخفيضات تصل لـ%30

ـ مجمع البحوث الإسلامية يستعد بخريطة توعوية شاملة فى الشهر المبارك

ـ ماسك وترامب.. مواقف وغرائب أخطر الرجال فى الساحة السياسية العالمية

ـ حضارة الفراعنة تبوح بمفاجآت جديدة الكشف عن منطقة صناعية بمعابد الكرنك

ـ الأحزاب خلف الرئيس.. سياسيون فى ندوة «اليوم السابع»: السيسى يقود المنطقة فى مرحلة تاريخية.. والاصطفاف الشعبى «ضرورة»

ـ مصر تواصل جهود "تذليل العقبات" أمام تنفيذ اتفاق الهدنة فى غزة.. لفصائل الفلسطينية تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار.. وحماس تحمل إسرائيل مسؤولية أى تأخير فى التنفيذ

ـ لا استثناءات لأى شركة من تطبيق الحد الأدنى للأجور



