مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه لماكينة ري في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي 3 أطفال، بينهم شقيقان، وابن عمومتهم، مصرعهم؛ إثر سقوطهم غرقى داخل حوض مياه بقرية العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بمصرع كلا من: "محمد أحمد أمين" 10 أعوام، وشقيقه "محمود" 5 أعوام، وابن عمومتهم "عمر أحمد الجارحي" 7 أعوام؛ إثر سقوطهم غرقى داخل حوض مياه بقرية العدلية بمركز بلبيس.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الأطفال الثلاثة أبناء عاملين من محافظة سوهاج، والذين يعملون بجمعية بمزرعة بناحية جمعية العدلية بمركز بلبيس، وأنهم كانوا يلعبون داخل حوض مياه مخصص لماكينة ري بناحية أراضي الجمعية العدلية بقرية العدلية بمركز بلبيس، فانزلقت أقدامهم وسقطوا في الحوض ليفارقوا الحياة غرقا.

وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.