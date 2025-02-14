مدير عام "الإيسيسكو" يبحث مع رئيس جمهورية تتارستان آفاق تعزيز التعاون

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بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع الرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، آفاق تعزيز التعاون بين الإيسيسكو وتتارستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإمكانية إعلان مدينة قازان عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

وأفاد بيان للايسيسكو بأن اللقاء جرى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، المستمرة على مدى يومي 12 و13 فبراير الجاري، حيث تمت مناقشة دعم الإيسيسكو لطلب ترشيح جمهورية تتارستان لمدينة قازان كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، والعمل على تأسيس لجنة تشرف على التنظيم المحكم لترتيبات تنظيم هذا الحدث، والإسهام الثنائي في إنجاح الأنشطة والبرامج للاحتفاء بهذه المدينة التاريخية، في العام المقبل 2026.

وأعرب الرئيس مينيخانوف، خلال اللقاء، عن سعادته بحضور أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، مؤكدًا أن جمهورية تتارستان وعاصمتها قازان، تجمعها بالعالم الإسلامي علاقات وطيدة نابعة من الأسس التاريخية والثقافية والتراثية والتقاليد المشتركة، معربا عن ترحيبه بالعمل المشترك مع الإيسيسكو من أجل الاحتفاء بقازان عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

ودعا الرئيس مينيخانوف، المدير العام للإيسيسكو، ووفد من المنظمة، إلى حضور منتدى قازان الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في نسخته المقبلة.

من جانبه، أعرب الدكتور المالك عن سعادته بقبول الرئيس رستم مينيخانوف دعوة المنظمة لحضور أعمال المؤتمر بجدة، مشيدًا بكلمة الرئيس في الجلسة الافتتاحية، الذي سلط الضوء على عدد مهم من النقاط المرتبطة بحرص تتارستان على تعزيز علاقات التعاون مع العالم الإسلامي والإسهام في النهوض بالشأن الثقافي والتنمية المستدامة، منوهًا بالشراكة بين المنظمة وتتارستان التي تمثل نموذجا متميزا ومسهما في حضارة العالم الإسلامي.