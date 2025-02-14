محافظ كفرالشيخ يتفقد معرض "أهلاً رمضان" بحديقة الأسرة والطفولة بتخفيضات تصل لـ35%

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، معرض «أهلاً رمضان» بحديقة الأسرة والطفولة بمركز دسوق، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطلع محافظ كفرالشيخ، على جميع السلع والمنتجات بالمعرض الذي يشارك فيه 25 عارضًا للسلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المتنوعة، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 35% حتى عيد الفطر المبارك ، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان تخفيف الأسعار وتسهيل وصول السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، بهدف تلبية احتياجات الأسر وتخفيف الأعباء عن البسطاء، ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى ملاحظات المواطنين في المعرض بشأن التخفيضات المعلنة وتوافر السلع والمنتجات، والتي تشمل ياميش رمضان، التمور، المخللات بأنواعها، قمر الدين، المشروبات والعصائر، الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الأسماك، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، البيض، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، الفواكه، الخضروات، المنظفات والعطارة، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والأحذية، ومستحضرات التجميل، وغيرها.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار مبادرة أسواق «اليوم الواحد» بمراكز المحافظة، بالتوازي مع افتتاح واستمرار معارض «أهلًا رمضان» في 14 مركزًا ومدينة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة منافذ السلع والشوادر، وتسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات جميع القرى، مع التركيز على القرى الأكثر احتياجًا.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية التموين والطب البيطري وكافة الجهات المعنية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أسواق «اليوم الواحد ومعارض أهلًا رمضان» بهدف محاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، وضبط أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية والمنتجات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.



محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلا رمضان بدسوق



جانب من جولة المحافظ بالمعرض



محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلا رمضان بدسوق لمتابعة توفير السلع