محافظ الجيزة يفتتح معارض أهلا رمضان بالمدن الجديدة تجريبيا غدًا

كتبت - مرام محمد

يفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، غدًا السبت، معارض "أهلًا رمضان" بالمدن الجديدة التابعة للمحافظة "مدينة السادس من أكتوبر – أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر"، تجريبيًا، وذلك نظرًا لنهو جاهزية هذه المعارض ولتعظيم الاستفادة منها للمواطنين لما تقدمه من سلع استراتيجية ومواد غذائية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

يأتى ذلك قبل أيام من تشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالافتتاح الرسمي لحوالي 30 معرض أهلًا رمضان هذا العام على مستوى محافظة الجيزة بالكامل، والتى ستساهم فى توفير كافه السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين بكافة قطاعات المحافظة، انطلاقًا من الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء.