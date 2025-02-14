محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالأحياء

الإسكندرية - جاكلين منير

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

يأتى ذلك فى إطار ضبط الشارع السكندرى، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكافة أنحاء المحافظة استحابة لشكاوى المواطنين.

وتنفيذا لذلك، شن حى غرب حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت سوق الجمعة، سوق الحمام، شارع عامود السوارى وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 35 حالة إشغال متنوع.

وواصل حى المنتزة أول حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام شملت شوارع أحمد عبد الوهاب الرأس السوداء، شارع 9 من أحمد عبد الوهاب، ميدان توريل، شارع البحرية️ وأسفرت الحملة عن التحفظ على 65 حالة إشغال متنوع.

وشن حى المنتزة ثان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع ملك حفنى بحرى، جمال عبد الناصر وأسفرت الحملة عن التحفظ على 28حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام شملت شوارع حفنى ناصف، العقبة، ابن بشير، الشهيد محمد السيد حفنى، النصر جرين بلازا، عبد اللطيف الصوفانى وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 70 حالة إشغال متنوع.

وكثف حى وسط حملات إزالة الإشغالات والتعديات التى استهدفت شوارع باب شرق والعطارين، بورسعيد،اسماعيل الفنجرى، عمر لطفى،سويتر،إبن شجاع وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 105 حالات إشغال متنوع.

وقام حى العجمى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع البيطاش الرئيسى، شهر العسل، الرياض، الحنفية، طريق إسكندرية مطروح، وأسفرت عن ضبط وإزالة 70حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى الجمرك حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شارع الجمرك القديم ووكالة الليمون وميدان التحرير وأسفرت الحملة عن التحفظ على 18حالة إشغال متنوع.

بينما قام حى العامرية أول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شارع الشرقاوى، شارع الجمهورية، عزبة التفتيش والطريق الصحراوى وأسفرت عن التحفظ على عدد 22 حالة إشغال متنوع و 15 حالة إشغال هالك.