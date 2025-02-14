محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من سلسلة معارض أهلاً رمضان

أسيوط- هيثم البدرى

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وذلك لبحث ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة استعداداً لشهر رمضان، ومتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.

وفي بداية الإجتماع قدم محافظ أسيوط تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة أعضاء الحكومة، والقيادات التنفيذية وشعب أسيوط بمناسبة الإحتفال بليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المعظم سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الكريمة عليهم موفور الصحة والعافية.

وأكد المحافظ، على جهود الدولة في تنفيذ معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية مؤكداً أن المحافظة تضع قضية ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة على رأس أولوياتها، مشدداً على المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب، مع تكثيف حملات التفتيش الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية تلبية طلبات المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم مكلفا بالتواجد اليومي ومتابعة المشروعات.

وخلال الاجتماع وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 150,15 متر 2 لإقامة مكتب بريد عليها بناحية دير ريفا بمركز ومدينة أسيوط ومركز شباب أبو خرص - مركز ومدينة أبوتيج ومدرسة تعليم أساسي عليها ناحية الحما مركز ومدينة منفلوط.

كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من المواطن أحمد فوزى عبدالحميد لقطعة أرض مساحتها 1280,75 متر لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها باسم الدكتورة سميرة أمين عبدالحليم قرية سراوة مركز منفلوط والتبرع المقدم من المواطن عبداللطيف محمد رضوان رشوان وآخرين بمساحة 12850 متر لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها على أن تسمى باسم مدرسة آل رضوان الابتدائية قرية المعابدة الغربية - مركز ومدينة أبنوب كما تم قبول التبرع المقدم من شركة بي أم للصناعة والإستثمار بعدد ألفي لمبة ليد موفرة لصالح المحافظة مقدماً الشكر للمتبرعين على مشاركاتهم المجتمعية لخدمة أهداف التنمية على أرض المحافظة.

وفى ملف مخالفات البناء تابع المحافظ آخر مستجدات نسب معدلات الأداء بملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وتذليل العقبات باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية ضمن منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

كما ناقش أبوالنصر موقف التصالح على مخالفات البناء بمراكز ومدن وأحياء المحافظة موجها بتذليل العقبات وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، في إطار القوانين المنظمة لملف التصالح، مشدداً على سرعة البت في الطلبات المقدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لضمان الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع التعديات.

كما اطلع المحافظ على موقف معدلات أداء المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة وكذلك الموقف التنفيذي للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2024 وأيضاً موقف معدلات الأداء لتقنين أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017.