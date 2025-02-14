محافظ أسيوط يشهد قرعة اختيار الفائزين بترخيص 70 سيارة ميكروباص

أسيوط -هيثم البدرى



شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، فعاليات القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 70 سيارة ميكروباص 14 راكب و30 سيارة 8 راكب (تُمناية) للعمل بنطاق المحافظة وقد تم تنظيم القرعة بمقر أرض الملاعب بحي شرق مدينة أسيوط وذلك في إطار سياسة المحافظة الرامية إلى تحسين كافة الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير وسائل نقل ملائمة لجميع فئات المجتمع لتسهيل حركة النقل والانتقال، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ومنار غالي مدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، وأشرف محمد مدير الشئون المالية والإدارية، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن عملية القرعة تمت بشفافية كاملة، وفقاً للمعايير والضوابط الموضوعة في هذا الشأن لاختيار الفائزين، حيث تقدم للقرعة 1177 متقدم لترخيص 70 سيارة ميكروباص 14 راكب وأجريت بنظام سحب أسماء الفائزين بواقع 70 فائزاً، 70 احتياطياً، كما تقدم للقرعة 220 متقدم لترخيص 30 سيارة 8 راكب (تُمناية) وأجريت بنظام سحب أسماء الفائزين بواقع 30 فائزاً، 30 احتياطياً في حال عدم قيام أحد من الفائزين باستيفاء الإجراءات المطلوبة وذلك بحضور الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن هذه القرعة تأتي في إطار جهود المحافظة لتحسين قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة، وتوفير وسائل نقل مناسبة ومريحة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق رضاء المواطن مؤكداً على أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته والتي تسعى كافة الأجهزة التنفيذية لتحقيقها للحفاظ على المصلحة العامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وفي ختام فعاليات القرعة، عبر الفائزون عن شكرهم وتقديرهم للمحافظة على جهودها في تحسين خدمات النقل والمواصلات داخل المحافظة وهو ما سيساهم في رفع مستوى الخدمة العامة للمواطنين.

يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت في وقت سابق عن تلقي طلبات الراغبين في التقدم لخطوط سير جديدة لسيارات سرفيس وتاكسي ابتداءاً من 23 نوفمبر 2024 ولمدة 15 يوماً لعدد 70 سيارة ميكروباص 14 راكب بدءاً من موديل 2022 و 30 سيارة 8 راكب (تُمناية) بدءاً من موديل 2022 و 150 سيارة تاكسي موديل 2024 بمقر الإدارة العامة للمواقف بشارع التحكم المركزي بحي شرق وفقاً للشروط المعلنة للتقديم على أن يشترط ألا يكون المتقدم يملك سيارة أجرة بإسمه وذلك وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لذلك

