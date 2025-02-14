اليوم السابع
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الجمعة، 14 فبراير 2025 03:04 م
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محافظ أسيوط يتفقد انهيار أجزاء حوائط من برج مخالف تحت الإنشاء بمنطقة المعلمين

الجمعة، 14 فبراير 2025 02:34 م
محافظ أسيوط يتفقد انهيار أجزاء حوائط من برج مخالف تحت الإنشاء بمنطقة المعلمين اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

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تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم، موقع حادث إنهيار أجزاء وحوائط من برج سكني تحت الإنشاء بمنطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط، دون وقوع أية إصابات أو وفيات، ووجه بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة الموقع والتأكد من سلامة المبنى وتحديد الأسباب التي أدت إلى الحادث.

كان محافظ أسيوط قد تلقي إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة يفيد إنهيار جزئي للحوائط الجانبية لبرج مخالف تحت الإنشاء بشارع المعلمين المتفرع من شارع ترعة عبداللاه بحي غرب مدينة أسيوط دون وقوع أية إصابات أو وفيات أضرار للمنزل المجاور حيث أن البرج صادر له ترخيص بدروم وأرضي وأربعة طوابق إلا إنه خالف الترخيص وقام ببناء 4 طوابق أخرين.

و توجه المحافظ، برفقه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والحماية المدنية، ومسئولي حي غرب إلى موقع الحادث للوقوف على تفاصيل الوضع وإتخاذ الإجراءات اللازمة كما تم فرض كردون أمني حول الموقع حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجه المحافظ ،خلال تفقده بالموقع بتشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والمرافق والإدارة الهندسية بحي غرب وأساتذة من كلية الهندسة لفحص كل جوانب البناء، والتحقق من مدى مطابقة المبنى للاشتراطات والمعايير الهندسية، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.

وأشار أبوالنصر، إلى أهمية تكثيف الرقابة على المباني تحت الإنشاء لضمان سلامة المنشآت وحماية أرواح المواطنين، موجهاً باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة، وإعداد تقديم تقرير شامل لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
 







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