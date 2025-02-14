لبنان يحيى اليوم الذكرى الـ20 لاغتيال رفيق الحريرى

إيمان حنا

يحيي لبنان اليوم الجمعة، الذكرى الـ 20 لاغتيال رئيس وزرائه الأسبق رفيق الحريرى وبهذه المناسبة قامت السفيرة الأمريكية لدى بيروت بزيارة ضريح الحريرى، كما يلقى نجله سعد كلمة اليوم فى ذكرى اغتيال والده.

وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، إجراءات استثنائية تزامنًا مع إحياء الذكرى العشرين لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى.

وفى هذا الصدد، أصدرت المديرية العامة للأمن الداخلى بيانًا أوضحت فيه الأعمال التنظيمية لهذه المناسبة، ونبهت المواطنين بعدم حمل أو آلة حادة أو عصا (بما فيها سوارى الأعلام) وما شابه، وذلك لعدم عرقلة عملية التفتيش وتسهيل الوصول إلى الساحة، إضافة إلى منع وقوف السيارات فى عدد من الشوارع ومنع مرور السيارات من أمام مبنى الإسكوا وتحويله باتجاه مجلس شورى الدولة.

ومن أمام تقاطع جريدة النهار (فندق لو غراي) صعوداً الى شارع الشهداء حتى مسجد محمد الأمين ومقابل الضريح على التحويلة المؤدية من شارع دمشق الى شارع الشهداء وشارع المصارف باتجاه رياض الصلح وتحويل السير القادم من نزلة صهيون وصولًا الى تقاطع جامع محمّد الأمين باتجاه تقاطع جورج حداد ومنع الوقوف والمرور على كل المفارق المؤدية إلى ساحة رياض الصلح وشارع اللعازارية، كما سيتم تخصيص مواقف للسيارات منعا للزحام.



