لا إطلاق نار.. ماذا قال رئيس برلمان لبنان عن مراسم تأبين نصرالله؟

إيمان حنا

قال نبيه برى رئيس البرلمان اللبنانى وحركة أمل، إن تشييع الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله سيتم بهدوء، مشددًا على عدم إطلاق نار بهذه المناسبة، كما أشار إلى أن الجيش اللبنانى وقوى الأمن سيحفظان الأمن فى ذلك اليوم، المقرر فى الـ23 من فبراير الجارى.

وكان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ببرلمان لبنان قد سلم كلا من الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه برى دعوة للمشاركة فى تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفى الدين، والمقرر إقامته فى الثالث والعشرين من فبراير الجاري.وفق بيان صادر عن رئاسة لبنان.

ولم تصدر تأكيدات عن الرئيس عون - حتى اللحظة - حول مشاركته فى مراسم تشييع حسن نصرالله.

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أعلن فى وقت سابق، تفاصيل تشييع نصرالله فيما كشفت نجلته أسباب تأخر مراسم التشييع.

وأوضح أن "نصر الله "سيدفن جنوب بيروت، على أن تشمل المراسم أيضا تشييع هاشم صفى الدين، رئيس المجلس التنفيذى فى الحزب الذى اغتيل أيضا فى هجوم جوى إسرائيلى أكتوبر الماضى.

أسرار جديدة كشفها قاسم من بينها، أن هاشم صفى الدين كان مخططا أن يتولى هو أمانة الحزب خلفا لنصر الله ولكن مقتله سبق الإعلان الرسمى عن اسمه؛ لذلك سيتم تشييعه كأمين عام راحل للحزب، وسيتم دفنه فى مسقط رأسه بجنوب لبنان.