كريم مربى الطيور الجارحة: العقاب طائر شرس لا يعرف الحب

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع الشاب كريم فتحى من محافظة المنيا، الذى يعشق تربية الطيور الجارحة والزواحف، حيث بدأ تلك الرحلة منذ 3 سنوات.



قال كريم بدات التعامل مع الطيور الجارحة من سنوات، والطائر الحالى هو يسمى طائر العقاب وهو اشرس من الصقر، هذا الطائر عند اصطياده يتم ربط عينه لمدة 5 أيام بعدها يشعر الطائر بالشخص الذى يهتم به، وبعد ذلك يتم رفع الحجاب عن عينه، ولابد أن يدخل مرحلة التدريب فلابد للطائر أن يصطاد أى شيئ بنفسه فى اليوم حتى يشعر بالراحة.



وقال كريم إن طعام طائر العقاب لابد ان يكون الطعام غير ناضج من اللحوم، وهذا الطائر لا يعرف الحب ويرد الهجمة التى يتعرض لها فى نفس الوقت ولا ينتظر اليوم التالى، كذلك لابد فى حالة التعامل مع الطائر أن يرتدى القفاذ حتى لا يثور الطائر عليه.