قطع المياه 8 ساعات عن مركز أطفيح فى الجيزة مساء اليوم

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق (مركز أطفيح بالكامل ما عادا جزيرة الكريمات، الحجارة، كفر الشيخ سعد)، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 14 / 2 / 2025، وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 15 / 2 / 2025.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت بوجود تسريب مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 800 مم الخرساني الخارج من محطة مياه أطفيح، مشيرة إلى أن الأمر سوف يتطلب قطع المياه عن المناطق المذكورة لتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال على الخط الساخن 125.