فى ذكرى اغتيال والده.. سعد الحريرى يعلن عودته للعمل السياسى

إيمان حنا

أعلن رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريرى عودة تيار "المستقبل" برئاسته للعمل السياسى، قائلًا: أنا باقٍ معكم وتيار "المستقبل" باقٍ وسيبقى معكم وسيكون صوتكم فى كل الاستحقاقات الوطنية وبكل المحطات القادمة.

جاء ذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الـ20 لاغتيال والده رفيق الحريرى، الذى اُغتيل عام 2005.

وكان سعد الحريرى قد أعلن فى يناير عام 2022 تعليق عمله السياسى وعدم مشاركة تيار المستقبل فى الانتخابات، وقبل ذلك بحوالى 3 أشهر أعلن سعد الحريرى زعيم (تيار المستقبل)، تعليق العمل فى (تلفزيون المستقبل) وتصفية حقوق العاملين والعاملات، استنادا إلى ذات الأسباب المادية التى كانت قد دعت إلى إغلاق جريدة المستقبل قبل أشهر.

وعاد الحريرى اليوم الجمعة ليعلن العودة للساحة السياسية، من ساحة الشهداء ببيروت، خلال كلمته التى ألقاها فى ذكرى استشهاد والده رفيق الحريرى، وشدد سعد الحريرى على أن مشروع الرئيس الشهيد "مكمل" و"شوفوا يلى حاولوا يقتلوه وين صارو" قائلًا أن "جمهور رفيق الحريرى باقٍ وتياره سيبقى تيار الاعتدال واعادة الإعمار والعروبة والحداثة والانفتاح والعيش الواحد بين كل اللبنانيين.

وأكد سعد الحريرى أنه "منذ تعليق عملنا السياسى قبل 3 سنوات ازدادت الأزمات التى كانت قائمة"، وأنه "خلال 20 عامًا شهد لبنان أزمات كثيرة أنهكت اللبنانيين ولم ننكر يومًا المسؤولية الملقاة على عاتقنا".

وأَضاف: "صرلنا زمان ما حكينا" ومنذ 20 عامًا نزلتم إلى الساحة وقلتم للرئيس الشهيد رفيق الحريرى إننا سنشتاق إليك واليوم عدنا إلى هذه الساحة لنقول للشهيد "اشتقنالك".

وأضاف الحريرى الذى ألقى التحية على الحشود التى توافدت من أجل إحياء ذكرى 14 شباط وبعدما قرأ الفاتحة على ضريح الرئيس الشهيد، أن "منذ 20 عامًا طالبتم بتحقيق العدالة وطردتم نظام الرئيس المجرم بشار الأسد من لبنان، وبعد 20 سنة تمكن الشعب السورى طرد بشار الأسد وما حصل هو بداية العدالة".

وفى هذا الإطار، قال "نريد أفضل العلاقات الندية مع سوريا ونتمنى لها الإزدهار والإستقرار".

واعتبر الحريرى أن الحرب الإسرائيلية التى شهدها لبنان كانت "مجنونة ومجرمة" واستهدفت أهلنا ودمرت بيوتهم ومجتمعهم، وقال: "أنحنى للشهداء الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية وأرفع رأسى بالتضامن الذى حصل خلالها ولقد أكدتم بالفعل أن "لبنان واحد".

كما شدد على أهمية العمل لتنمية اقتصادية شاملة فى كل المناطق، مشيرًا إلى أن لبنان بات أمام فرصة جديدة بانتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وقال: "ونحنُ نرفض أى محاولة للاتفاف على هذه الفرصة"، مشددًا على ضرورة خروج الجيش الإسرائيلى من كل المناطق المحتلة فى جنوب لبنان.