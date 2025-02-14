غدا.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب بإعلام القاهرة

كتبت – سارة وائل

تطلق كلية الإعلام جامعة القاهرة غدا ملتقى التوظيف والتدريب لعام 2025 ومن المقرر ان تستمر فعاليات الملتقي من يوم 15 حتي 17 فبراير الجاري، برعاية وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام وبحضور أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالى.

وقالت دكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية بأن الملتقى يهدف إلى مساعدة الطلاب والخريجين الجدد في الحصول على فرص عمل وتدريب ميداني بالإضافة إلى تقديم جلسات متعمقة من التوجيه المهني وإدارة مقابلات العمل وتطوير السيرة الذاتية وتحسين المهارات من خلال خبراء وممارسين في مختلف المجالات، ويعد هذا الملتقى حلقة وصل بين الطلاب والخريجين الباحثين عن العمل والشركات فى سوق العمل خاصة في مجال الإعلام.

وذكرت دكتورة نشوة عقل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن الفعالية تضم العديد من المتحدثين منهم الخبراء ومنهم أصحاب شركات توفر هذه الفرص متعاونة بذلك مع كلية الإعلام لتأهيل كوادر جديدة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

كما أن الملتقى سيكون نواة لتحفيز الطلاب على تتبع مسارات مهنية تتوافق مع شغفهم و تغذيها مهارات معينة يتحراها الطالب على مدار دراسته وتدريبه حيث يقوم الملتقى بتجميع الفرص المطروحة لدى الأطراف المجتمعية المهتمة باستغلال تلك المهارات في دفع عجلة العمل لديها.

ويشمل الملتقى إطلاق مبادرة ( Talent Hub) وهي بمثابة وحدة لتجميع الأعمال المميزة للطلبة "بورتفوليو"، وفقا لتصنيفات مهاراتهم لترشيحهم عند إتاحة الفرصة لذلك.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام، وبدعم من الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نشوة عقل وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.