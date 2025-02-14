عاوز تعلم طفلك باليه.. اعرف شروط مكتبة الإسكندرية فى "فصل تعليم الباليه"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال مدرسة الفنون عن فتح باب التسجيل لقبول مشتركين جُدد فى "فصل تعليم الباليه" تحت إشراف دكتور ماري ذكرى.

والمواعيد وشروط الالتحاق هى:

* السن المطلوبة: من 10 سنوات إلى ما فوق.

* موعد الاختبار: يوم الاثنين 24 فبراير 2025، الساعة 3:00 مساءً.

* العنوان: مدرسة الفنون، 16 شارع إيمان، متفرع من طريق الحرية، رشدي.

* قيمة الاشتراك: 1000 جنيه.

* مدة الدورة: 12 حصة - مرة أسبوعيًا.

يُرجى الحضور قبل موعد الاختبار بربع ساعة على الأقل.

التسجيل في النشاط من خلال الموقع الإلكتروني: www.bibalex.org/artsschool



وتضم المكتبة حاليا ، ما يقرب من 2 مليون كتاب، بمختلف لغات العالم، و12 مركزًا للبحث الأكاديمى، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون.