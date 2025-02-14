طقس اليوم الجمعة 14-2-2025 بالإسماعيلية.. زوال الشبورة وارتفاع درجات الحرارة

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-2-2025 بقيم تتراوح من 1 الى 2 درجة مع ظهور شبورة مائية وانتظام الحركة المرورية على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الاسماعيلية عقب زوال الشبورة المائية.

وأعلنت محافظة الاسماعيلية على صفحتها الرسمية، أن اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 سيشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة مع ظهور شبورة مائية، وتتعرض محافظة الإسماعيلية لشبورة مائية بالاضافة الى الرياح المعتدلة بسرعة 26كم /ساعة.

ووجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد بكافة مراكز ومدن المحافظة بناءً على التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والخاصة بتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب.

وناشدت محافظة الإسماعيلية، المواطنين وسائقي المركبات بأخذ الحيطة وتخفيض السرعة ووجهت المحافظة للمسافرين نصائح القيادة الآمنة أثناء الشبورة وهى اتباع النصائح و الإرشادات الخاصة بالمرور والقيادة بسرعة منخفضة وبحذر شديد وتجنب القيادة عند انعدام الرؤية وتشغيل كشافات الإضاءة الخاصة بالشبورة وزيادة المسافة الآمنة بين المركبات استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر وفتح جزء بسيط من نوافذ السيارة لتجنب تكثف البخار وإطلاق التنبيه الصوتي على فترات لتنبيه المركبات الأخرى واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة، وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

وحذرت محافظة الإسماعيلية قائدى السيارات بضرورة القيادة بسرعة منخفضة فى حالة سقوط الأمطار كما حذرت المواطنين بعدم الوقوف أسفل الإعلانات وبالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 18

