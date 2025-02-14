اليوم السابع
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طقس اليوم الجمعة.. تفاصيل حالة الجو وأهم الظواهر الجوية المتوقعة

الجمعة، 14 فبراير 2025 10:09 ص
طقس اليوم الجمعة.. تفاصيل حالة الجو وأهم الظواهر الجوية المتوقعة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة  14-2-2025 ، تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية التى تتعرض لها البلاد هذه الأيام.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 14-2-2025 ، كما يلى :

طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

الطقس مائل للبرودة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية.

طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

 







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