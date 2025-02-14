رفع 15 طن تراكمات وقمامة بحملة نظافة وتجميل بطريق المسار السياحى بالبياضية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية شرق الأقصر، حملة تجميل ونظافة بطريق المسار السياحي بكورنيش النيل الممتد من مدخل فندق الجولى فيل حتى كوبرى البغدادى، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وقام العاملين بإدارة النظافة والتجميل بأعمال القص والتقليم للأشجار التى تحجب الرؤية، وإضاءة الكشافات لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، كما تم رفع 15 طن تقريبا ناتج تقليم الأشجار أولاً بأول وذلك لإضافة مظهر جمالى لائق يليق بالمنطقة، حيث شارك فى أعمال النظافة مشرفي النظافة والعمال والسائقين.

فيما عقد عبدالخالق حسين مدنى رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر، لقاء اليوم المفتوح بحضور رؤساء القري والقيادات التنفيذية، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بفتح قنوات التواصل ما بين الجهات التنفيذية والمواطنين بهدف بحث مشكلاتهم ومطالبهم، حيث خلال اللقاء تم استعراض عدد من طلبات المواطنين وتم اتخاذ اللازم نحو الإستجابة لها، وأكد رئيس المركز على سرعة تلبية طلباتهم وإيجاد حلول لكل ما تم تقديمه من طلبات، كما أعلن رئيس المركز عن أن اللقاء سيتم انعقاده كل اربعاء أسبوعياً الساعة الثانية عشر ظهراً، كما أعلن عن إقامة سوق اليوم الواحد يوم السبت من كل أسبوع بمنطقة نجع حسب ربه بقرية الحبيل على قطعة أرض أملاك دولة، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين من أبناء القرية.

وفى سياق متصل تابع رئيس المدينة رفع كفاءة العمل بمنظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة البياضية والقرى التابعة للمركز، كما شدد رئيس المركز على رؤساء القري بسرعة العمل للانتهاء من ملفات التصالح الخاصة بكل قرية، والتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.