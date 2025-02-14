رئيس جامعة القاهرة يستقبل ممثل هيئة التعاون الدولي اليايانية "جايكا"

محمد صبحى

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، كاتو كين ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والبحثية وبعض المشروعات المستقبلية التي يمكن تنفيذها مع الجامعات اليابانية من خلال "جايكا"، وذلك بحضور الدكتورة لينا عبد الحميد الأستاذ المساعد بقسم اللغة اليابانية بكلية الآداب ومنسق برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بممثل هيئة "جايكا"، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر واليابان، مشيدًا بجهود "جايكا" في دعم العديد من المشروعات ذات المردود الإيجابي داخل المجتمع المصري من بينها مستشفي "أبو الريش الياباني".

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التعاون مع جايكا يفتح افاقا جديدة للطلاب والاساتذة والزملاء من أعضاء هيئة التدريس، كما يدعم مسيرة الجامعة نحو الابتكار والتميز في مجالات عديدة، معربا عن تطلعه إلى استفادة الجامعة مما تقدمه "جايكا" من مشروعات في مجالات تطوير التعليم في مصر، ولافتًا إلى رغبة جامعة القاهرة فى الاستفادة من خبرات الجامعات اليابانية بوجه خاص في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وامكانية استخدام هذه التقنيات في المجالات الطبية، سيما وقد أطلقت الجامعة مؤخرًا استراتيجيتها للذكاء الاصطناعى والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: تطوير التعليم وانتاج المعرفة، وتحفيز البحث العلمي والإبتكار وريادة الأعمال، ونشر الوعي المجتمعى حول أهمية الذكاء الإصطناعي، وتطوير القدرات الإدارية داخل الجامعة.

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن التعاون مع "جايكا" يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023، والتي ترتكز في محاورها على التعاون والتكامل بين الجامعات والجهات الحكومية ورجال الصناعة والمجتمع الدولي، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة بما لها من تاريخ وأدوار مهمة ومؤثرة وتضم نخبة متميزة من الكفاءات والكوادر يمكنها القيام بدور بارز في تعزيز الشراكة والتعاون مع "جايكا".

ومن جانبه، عبر السيد كاتو كين ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، والتي تتعاون معها هيئة الجايكا علي مدار عدة سنوات من خلال مستشفي "أبوالريش الياباني"، مشيرًا إلى الشراكات الإستراتيجية بين الحكومة اليابانية والحكومة المصرية من خلال العديد من المشروعات الكبري، وأن الجايكا تحتفل بمرور 70 عام علي تواجدها بمصر، مؤكدًا رغبة العديد من الجامعات اليابانية التعاون مع جامعة القاهرة في العديد من المجالات.

وأشار السيد كاتو كين، إلى بعض المشروعات التي تنفذها "جايكا" داخل مصر في عدة مجالات من بينها التعليم، والصحه، وتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية الصناعات المحلية خاصة في مجال الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، وطاقة الرياح، ودعم التأمين الصحي الشامل لكل مواطن مصري من خلال رفع مستوي الخدمات داخل المستشفيات، ومركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وصيانة دار الأوبرا، بالإضافة إلي تعاون الهيئة مع بعض الجامعات المصرية في مجال التدريب وعقد ورش العمل للمتدربين من الدول الأفريقية.

ووجه ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر، الدعوة للدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لزيارة اليابان للإطلاع علي الحركة التعليمية والبحثية داخل مختلف الجامعات اليابانية الكُبري.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور محمد سامي عبد الصادق درع جامعة القاهرة لممثل هيئة "جايكا" بمصر، كما تم التقاط بعض الصور التذكارية.