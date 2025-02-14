دون أى تكلفة للمريض.. مستشفى ههيا للكبد والجهاز الهضمى أكبر صرح طبى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

مستشفى ههيا للكبد والجهاز الهضمى بمدينة ههيا محافظة الشرقية، صرح طبى عملاق، يخدم محافظات القناة ووسط الدلتا، تم إنشائها بتكلفة بلغت 640 مليون جنيه ما بين الإنشاء والتجهيز، ويعتبر إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الدولة به عناية القلب وجراحة الأورام ومنظار القنوات المرارية وعددا من الأقسام.

"اليوم السابع" التقى مدير المستشفى للتعرف على الخدمات التى يقدمها للمرضى، يقول الدكتور حامد خطاب مدير المستشفى، أنه لاتوجد أى تكلفة تذكر للمرضى ولا يتم دفع أى مبالغ تذكر، والمستشفى متخصص فى علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمى ويخدم أبناء محافظات الشرقية، شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، المنصورة، البحيرة، وأنه الأول من نوعه فى المحافظة وباقى محافظات القناة، حيث يقدم خدمات طبية على أعلى مستوى لمرضى الكبد والجهاز الهضمى ويتبع أمانة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ويوفر إقامة فندقية للمرضى ويتم فيه عمل مناظير علوية وسفلية جميع أيام الأسبوع، وبه عناية القلب ومنظار القنوات المرارية، وشارك المستشفى فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لأورام الجهاز الهضمى.



وأشار مدير مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بههيا، إلى أن المستشفى يوجد بها قسم طوارئ الكبد والجهاز الهضمى، ويستقبل حالات المناظير وأقسام الرعاية المركزة والعمليات وعيادة الأورام والقلب، موضحا أن المريض لا يتحمل أى تكاليف سواء فى الكشف الطبى أو صرف العلاج أو العمليات الجراحية باستثناء العيادات الخارجية، والتى يتم دفع أجر رمزى للكشف، والمستشفى متعاقد مع أشهر الأطباء فى التخصصات التى يعالجها.



وقال أحمد محمد، أحد المرافقين لمريض فى المستشفى من أهالى مركز كفر صقر، إن عمه أصيب بتليف كبدى وتأخرت حالته الصحية، وكنا نبحث عن أى مستشفى متخصص لإنقاذه، ووجهنا أحد الأطباء المعالجين على مستشفى ههيا للكبد والجهاز الهضمى وبمجرد دخولنا بدأ فى التحسن، وتحولت حالته بفضل الرعاية والاهتمام، والإقامة الفندقية التى كان يتمتع بها داخل المستشفى.



وأضاف شعبان زهران، من قرية السبع آبار مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلة، أن إحدى أقاربه أصيبت بمرض كبدى، وذهبوا بها إلى المنصورة لعدد من الأطباء، ولم تشعر بالراحة، وبمجرد دخولها المستشفى بههيا تحول الأمر تماما، وتماثلت للشفاء وهى الآن سليمة.



اطباء المستشفى



المدير وفريق الجراحين



داخل المستشفى