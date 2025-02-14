اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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حكاياتك يا زيزينيا.. اعرف قصة الخواجة "زيزنيا" بالإسكندرية وكيف يتردد للآن؟

الجمعة، 14 فبراير 2025 01:00 ص
حكاياتك يا زيزينيا.. اعرف قصة الخواجة "زيزنيا" بالإسكندرية وكيف يتردد للآن؟ قصر الصفا
الإسكندرية جاكلين منير

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قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بنشر سلسلة حول الإسكندرية وتاريخها، وسبب تسمية أحياء الإسكندرية الشهيرة وقصتها القديمة، حيث نشرت حكاية منطقة "زيزنيا" بعنوان "حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا".

وزيزينيا هى أرقى مناطق إسكندرية، وكانت الأرض ملك لعائلة أبو شال واشتراها اليونانى (إتيان زيزينيا).

و(إتيان زيزينيا) هو رجل أعمال يونانى الجنسية، جاء إلى مصر للتجارة واستقر بها سنوات عديدة، وبجانب عمله فى تجارة القطن كان قنصل بلجيكا فى الإسكندرية وكان من أصدقاء محمد على باشا.

ومن عظم محبته للإسكندربة اشترى الأرض فى سنة 1854، وبنى عليها قصر "زيزينيا" الذى تحول إلى فندق "جلوريا أوتيل" واشتراه محمد على وجدده وأصبح اسمه "قصر الصفا" والذى مازال متواجدا إلى الآن بنفس الاسم.

وأنشأ اليونانى "إتيان زيزينيا" مسرحين مسرح زيزينيا الصيفى والذى أصبح فندق "سان ستيفانو" ومكانه فندق "الفور سيزون" حاليا، ومسرح زيزينيا الشتوى والذى تحول إلى تياترو محمد على سنة 1918 والذى أصبح مسرح سيد درويش سنة 1962، ثم دار الأوبرا بالإسكندرية فى سنة 2004 وحتى الآن.


وفى سنة 1862 أنشأ الخواجة "زيزينيا " قصر فى المنشية لكنه تهدم بالكامل فى قصف الأسطول الإنجليزى للإسكندرية عام 1882 م، وفى عام 1863 باع جزء من الأرض لشركة السكك الحديدية لإنشاء خط ترام الرمل وسميت المحطة باسمه حتى الآن.

 

القصر الذى بناه زيزينيا
القصر الذى بناه زيزينيا

 

منطقة زيزينيا
منطقة زيزينيا

 

قصر الصفا
قصر الصفا

 

زيزينيا قديما
زيزينيا قديما

 

الخواجة اليونانى اتيان زيزينيا
الخواجة اليونانى اتيان زيزينيا

 

 







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