حصاد الوزارات.. الرعاية الصحية: المرور والتقييم المستمر ركيزتان لتحسين الجودة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

هيئة الرعاية الصحية: المرور الميدانى والتقييم المستمر ركيزتان لتحسين جودة الخدمات

غدا.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب بإعلام القاهرة

‫ الزراعة تستعرض جهود مصر فى دعم دول "الجنوب - الجنوب" باجتماعات الإيفاد

وزارة العمل × 7 أيام.. توزيع 250 ألف كرتونة سلع و1000 جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

إعلام القاهرة تشارك فى المهرجان الكشفى الـ45 والإرشادى الـ33

تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2025 تنتشر فى الأسواق

رسوم التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الجيزة

تعرف على تأثير الطقس على المحاصيل الزراعية خلال الفترة الحالية

وزير الطيران يلتقي بوفد بريطانى لبحث اٍنشاء مجمع طبى متكامل بمطار القاهرة الدولى