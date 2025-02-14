اليوم السابع
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الجمعة، 14 فبراير 2025 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. الرعاية الصحية: المرور والتقييم المستمر ركيزتان لتحسين الجودة

الجمعة، 14 فبراير 2025 05:08 م
حصاد الوزارات.. الرعاية الصحية: المرور والتقييم المستمر ركيزتان لتحسين الجودة الدكتور احمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية

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