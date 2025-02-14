تموين الغربيه تضبط مصنع بير سلم لإنتاج مرقة الدجاج من خامات رديئة بكفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين من ضبط مصنعاً بدون ترخيص بكفر الزيات يقوم بتصنيع مرقة الدجاج من خامات رديئة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتقليد العلامات التجارية لكبري الشركات المنتجة، وتم التحفظ على كميات كبيرة من عبوات مرقة الدجاج، تم التحفظ على المضبوطات

يأتي ذلك في إطار توجيهات وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمصانع الغير مرخصة والمنتجة للسلع الغذائية ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري التى يتعرض لها جمهور المستهلكين والمواطنين.

ووردت معلومات لوكيل وزارة التموين بالغربية بقيام أحد الأشخاص بأحد قرى مركز كفر الزيات بإدارة مصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع مرقة الدجاج.

وتشكلت حملة تموينية برئاسة وكيل وزارة التموين، ضمت هيثم علام مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وناصر مصطفى العفيفى مدير إدارة شئون التموين بالمديرية، و احمد فتحى مدير إدارة تموين كفر الزيات محمد العطار مفتش بإدارة الرقابة بكفر الزيات.

وتم استهداف المصنع داخل الاراضى الزراعية بمنطقه معزوله بعيدا عن اعين الرقابه وبالتوقف امام المكان الذى كان مفتوحا، وبالنظر بداخله تبين أن المكان يستخدم فى تصنيع وتعبئه مرقه الدجاج ( ماجى ) من خامات رديئه غير صالحه للاستهلاك الآدمى، وتقليده العلامه التجاريه لاحد الشركات المشهوره بغرض الغش التجارى والتدليس وخداع المواطنين والتربح السريع بدون وجه حق.



وتم ضبط 80 كرتونه معباه بمكعبات مرق الدجاج المغلفه، والغير مدون عليها اى بيانات تفيد المصدر او تاريخ الانتاج، و35 كرتونه من الورق المقوى معباه بعلب مرقه الدجاج بداخل كل عبوه 8 مكعبات من مرقه الدجاج مدون على العلب من الخارج Maggi .



و 2 لفه من كراتين مصنوعة فارغة مدون عليها Maggi، وأدوات التعبئة والتغليف، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضرا بالواقعة.