تعرف على تفاصيل حملات وزارة الزراعة لمكافحة الآفات والقوارض فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية الزراعة بالبحيرة حملات مكثفة لمكافحة القوارض والآفات الزراعية، والتى تؤثر بشكل كبير على إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه أكد الدكتور حسنى عطية عزام وكـيـل وزارة الـزراعـة بـالـبـحـيــرة، أنه تم التجهيز لتنفيذ أعمال حملات مكافحة القوارض لأعمال صيانة وتحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل لموسم 2025.

وأشار إلى تنفيذ تلك الحملات تطبيقا لاستراتيجية العمل بوزارة الزراعة، للحفاظ على الصحة العامة، لأنه تبين أن الفئران مسئولة عن نقل أكثر من 39 نوعا من الأمراض للإنسان والحيوان وأخطرها مرض الطاعون.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه يتم تنفيذ ثلاث حملات قومية كل عام لمكافحة القوارض والآفات الزراعية، وهى "حملة صيانة و تحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل و حملة عقب حصاد المحاصيل الشتوية و حملة أخيرة عقب حصاد المحاصيل الصيفية".

ولفت إلى أن الحملة الجديدة لمكافحة القوارض والآفات والتى ستستمر حتى نهاية شهر فبراير الجارى، سيتم تنفيذها داخل زمام321 جمعية زراعية، وأن المساحة الإجمالية التى سيتم معالجتها بالمبيدات تصل إلى 128725 فدانا.