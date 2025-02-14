تعرف على تأثير الطقس على المحاصيل الزراعية خلال الفترة الحالية

كتبت أسماء نصار

تشير توقعات خبراء مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى إلى أنه خلال الفترة من الجمعة وحتى الأربعاء القادم إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتلامس 27 -29 درجة فى جنوب الصعيد وحول 22 – 23 درجة فى الوجه البحرى مع استمرار الأجواء شديدة البرودة ليلاً مع نشاط وهبات قوية للرياح خلال الأيام القادمة.

‎كما تشير التوقعات إلى انقلاب كبير فى الأجواء وانخفاض مفاجئ وحاد جداً بداية من يوم الخميس نهاراً وليلاً وتتحول الرياح إلى شكل نشط يوم الخميس لتكون رياح خماسينية على معظم المناطق قد تكون محملة بالرمال والأتربة.

‎وفى التقرير التالى نتعرف على تأثير المظاهر المناخية على الزراعات:

1- فرق حرارة كبيرة بين الليل والنهار، يكون ظروف مناسبة للآفات الحشرية التى كانت في بيات شتوى "ديدان الأوراق والثمار" أو الآفات الموسمية مثل المن على البطاطس والقمح والفول، والتربس على الأزهار للمانجو والكمون وغيرها، وتزيد الحرارة تحت الصوب والأنفاق البلاستيكية، والتهوية في فترة الظهيرة مهمة جدًا.

2- تغير اتجاه الرياح لتكون جنوبية غربية "دافئة جداً"، من الممكن أن يسبب فى مشكلة للفاكهة التى زهرت مبكرا وفي مرحلة العقد وبعض المتساقطات ومحاصيل الفول البلدي والقمح والكمون واليانسون والخضر المزهرة تحت الأنفاق.

3- زيادة في نشاط الرياح من أهم المشكلات، حيث من الممكن أن يسبب رقاد القمح لو تم الرى في هذه الفترة ومع اشتداد الرياح فى اقتلاع الصوب وتمزيق بلاستيك الأنفاق.

4- زيادة كبيرة في الرطوبة النسبية تسبب مشكلة كبيرة في تجديد الإصابة ببعض الأمراض الهامة مثل اللفحة المتأخرة على البطاطس والبياض الدقيقي على المانجو والفلفل والباذنجان وغيرها.

5- الظروف الحالية مرحلة مهمة لكافة المحاصيل :

- سنابل القمح تمتلىء

- الفول يكتمل التزهير وتمتلىء القرون بالحبوب.

- البطاطس الصيفي بدأت في التحجيم.

- خضر الأنفاق والبصل البحري يزيد جراحهم من الصدمة الحرارية والأمراض.



- البنجر والبصل والثوم والبطاطس الشتوي في نهاية الموسم ويناسبها هذا الطقس.

- الفاكهة في أول محطة لسريان العصارة "مانجو - زيتون - متساقطات - برتقال".

- الأرض تستعد لزراعة العروة الصيفية "المبكرة" سواء محاصيل ذرة مبكرة أو خضر العروة المكشوفة "طماطم وفلفل وباذنجان وخيار".