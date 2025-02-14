تعرف على أنشطة مديرية أوقاف الدقهلية اليوم الجمعة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

انطلقت القافلة الدعوية لمدينة المنزلة بأوقاف الدقهلية شملت أداء خطبة الجمعة، ومقرأة الأئمة وأكد المشاركون فى القافلة الدعوية فى خطبة الجمعة على أهمية بث روح الأمل والتفاؤل من خلال تحويل القبلة التى كانت استجابة من الله لنبيه، مؤكدين على أهمية الالتفاف والوحدة والحفاظ على الأوطان.

كما انطلقت قافلة دعوية للواعظات لمدينة أجا، وأقيم لقاء الطفل بمسجد أولاد عمر بمدينة بلقاس، وفى إطار خطة وزارة الأوقاف الخاصة بمديرية أوقاف الدقهلية شملت إحلال وتجديد مسجد: أبو عيد، عزبة أبو عيد، قرية الحاكمية – مركز ميت غمر؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية الشركة (2) – مركز دكرنس؛ و مسجد: الكمالى، قرية الكمالى – مركز الستاموني؛ وصيانة مسجد: التوحيد، قرية التل – مركز دكرنس، وقد قام مديرى الإدارات، التى بها هذه المساجد بمتابعة الافتتاحات، وأداء خطبة الجمعة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الدينى، وبمتابعة الدكتور محمد حسين، مدير عام الدعوة، والمراكز الثقافية بالدقهلية.

جانب من افتتاح المسجد



جانب من الخطبة



جانب من افتتاح المسجد



افتتاح احد المساجد