تحصين 125 ألف رأس ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقرير مديرية الطب البيطرى، بشأن سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العُقدى وجُدرى الضأن، والتى يتم تنفيذها، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

حيث تضمن التقرير، الذى أعده الدكتور أحمد الجبالى مدير الطب البيطرى، الإشارة إلى أن العدد الإجمالى للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 125ألف و78 رأسا، منها 94799 رأسا من الأبقار، و29367 من الأغنام و912 الماعز وذلك "منذ انطلاق الحملة فى 26 يناير الماضى وحتى 12 فبراير الجارى، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

هذا وقد أشار مدير الطب البيطرى إلى أنه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن أعمال التحصين يتم تنفيذها فيما يزيد عن 80 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفى ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.