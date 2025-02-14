انتهاء تركيب 185 كشاف إنارة استجابة لأهالى قرية الصعايدة بمدينة الزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، سير أعمال تركيب كشافات الإنارة بقرية الصعايدة، موضحاً أنه تم تركيب عدد 185 كشاف إنارة، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، للمهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء، بتركيب كشافات إنارة لرفع كفاءة مستوى الانارة بقرية الصعايدة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية، في بيان صحفى، إنه تم تركيب كشافات الإنارة المختلفة في مناطق نجع الادريسي الصعايدة، ونجع السمانين ونجع العير ونجع عبد الباري ونجع النوبة ونجع القطمة ونجع الديب، مشيراً إلى أنه جارى استكمال أعمال رفع كفاءة إنارة الطرق بقرية الصعايدة، وذلك وفقاً لاحتياجات كل منطقة بهدف تسهيل الرؤية الليلية للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث جاء ذلك فى ضوء الإستجابة لمطالب المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقده محافظ الأقصر مع أهالى قرية الصعايدة أثناء افتتاح محطة صرف صحي الصعايدة، للاستماع إلى شكاوى ومطالب الأهالي وإيجاد الحلول المناسبة لها، وفتح قنوات التواصل بين المواطنين والمسئولين.

فيما قاد مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، حملات نجحت في رفع حوالي 105 طن تقريباً من التراكمات والمخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميداني ومتابعة سير أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة ومنظومة الإنارة وتمهيد وتوسعة الطرق، كما تمت متابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار بقرية العشي وتركيب كشافات الإنارة بقرية الصعايدة وذلك لسهولة الرؤية الليلية للحفاظ على سلامة المواطنين، وفي سياق متصل تابع رئيس المركز أعمال رفع كفاءة شارع الستين بالزينية قبلي وذلك لسهولة الحركة المرورية بالشارع حفاظاً على أرواح المواطنين.



الإنتهاء من تركيب 185 كشاف إنارة استجابة لأهالي قرية الصعايدة



تركيب 185 كشاف إنارة استجابة لأهالي قرية الصعايدة بمدينة الزينية