اليوم.. افتتاح 9 مساجد جديدة فى سوهاج ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله

سوهاج محمود مقبول

تشهد مديرية الأوقاف بسوهاج اليوم الجمعة برعاية الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، عددًا من المساجد التى تم إحلالها وتجديدها فى مختلف أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة الرامية إلى تحسين وتطوير المنشآت الدينية وتوفير أماكن عبادة لائقة للمواطنين.

وشملت قائمة المساجد التى سيتم افتتاحها فى محافظة سوهاج عددًا من المواقع الجغرافية المتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المناطق حيث تضمنت مسجد السلام، قرية البلابيش، مركز دار السلام، ومسجد الخمايسة، قرية البطاخ، مركز المراغة، ومسجد الشيخ عبد الله، قرية العبادلة، مركز المراغة، ومسجد أولاد حسن، قرية الغابات، مركز البلينا، ومسجد القدايدة، قرية أولاد غريب، الكوامل، مسجد الشهيد زكريا، قرية نيدة، مركز أخميم

كما تم صيانة عدد من المساجد الأخرى فى إطار خطة الدولة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن أبرزها مسجد عثمان بن عفان، قرية المحامدة البحرية، مركز سوهاج، ومسجد التوحيد، قرية نجع طايع، مركز المراغة، ومسجد آل غلاب، قرية القرامطة شرق، مركز ساقلتة

تأتى هذه الافتتاحات ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة لتحسين أوضاع المساجد على مستوى الجمهورية، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة فى تطوير البنية التحتية الدينية بما يساهم فى تعزيز روح الإيمان والتسامح بين أفراد المجتمع وتعد هذه المساجد، التى تم إحلالها وتجديدها، إضافة هامة للمرافق العامة التى تخدم المواطنين فى مختلف المناطق، وتعتبر مراكز إشعاع دينى وثقافى يسهم فى نشر القيم الإسلامية الوسطية.