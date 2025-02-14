"المجرم".. رسالة سعد الحريرى لبشار الأسد في ذكرى اغتيال والده

إيمان حنا

رسالة شديدة اللهجة وجهها رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريرى لبشار الأسد اليوم الجمعة، من أمام مدفن والده رفيق الحريرى الذى تم اغتياله في عام 2005 .

قال الحريرى ـ من ساحة الشهداء ببيروت ـ موجها كلماته للشعب اللبناني :"منذ 20 عاماً طردتم نظام الرئيس المجرم بشار الأسد من لبنان، مطالبين بتحقيق العدالة ، وبعد 20 عاما تمكن الشعب السورى من طرد بشار الأسد وهذا بداية العدالة.

وأضاف، إننا نريد أفضل العلاقات مع سوريا، علاقات ندية ونتمنى لها الازدهار والاستقرار وما يعانيه لبنان منذ 3 سنوات وهو تاريخ تعليق العمل السياسى لتيار المستقبل برئاسة سعد الحريرى.

وأشار إلى الحرب الإسرائيلية الغاشمة والتي وصفها بـ"المجنونة"، والآثار العميقة اتى تركتها في لبنان وأهلها ، وفى هذا الصدد أشار إلى إعادة إعمار الجنوب ودور الأهالى في هذا المشروع، كما وجه رسالة امتنان لأرواح الشهداء قائلا "أنحنى للشهداء الذين سقطوا خلال الحرب وأرفع رأسى بالتضامن الذى حدث خلالها ، الذى اكد أن لبنان واحد .

أضاف قائلا إن حل الأزمة الاقتصادية مسؤولية الجميع، واليوم هناك فرصة ذهبية أصبح لدينا رئيس جمهورية وحكومة جديدة ووجه حديثه لأهل الجنوب والبقاع والضاحية قائلا : أنتم شركاء بهذه الفرصة ولكن يجب أن تكسروا أي انطباع من السابق قوة التعطيل والاستقواء والسلاح، أنتم شركاء باعادة الإعمار، ومشروع رفيق الحريري دستور الطائف وبناء الدولة وتطوير المؤسسات والحفاظ على سيادة الدولة، نحن داعمون للعهد والحكومة وكل مجهود لبناء دولة طبيعية لنستعيد دور لبنان في العالم، نحن مع الجيش وخروج الاحتلال الاسرائيلي من كل القرى التي يتواجد فيها. الذين حاولوا قتل المشروع انظروا اين اصبحوا.