الخارجية الأمريكية: إذا كان لدى العرب خطة أفضل بشأن غزة فهذا الوقت المناسب

وكالات

اعتبر وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، الخميس، أن خطة الرئيس دونالد ترمب بشأن تهجير سكان غزة "هي الوحيدة المطروحة حالياً"، ولكنه رحّب بأي "خطة أفضل" تطرحها الدول العربية بعد اجتماعهم المرتقب في السعودية خلال أيام.

وقال روبيو خلال مقابلة مع بودكاست "Clay Travis and Buck Sexton Show"، إنه "إذا كان لدى أحد خطة أفضل، ونأمل ذلك، إذا كانت لدى الدول العربية خطة أفضل، فهذا أمر رائع"، مشيراً إلى أن واشنطن ستنظر في تفاصيل هذه الخطة المرتقبة.

ولكن روبيو يرى أن "أي خطة تترك حماس في قطاع غزة سوف تكون مشكلة، لأن إسرائيل لن تتسامح مع ذلك، وبالتالي العودة إلى نقطة البداية"، معلنا أن بلاده منفتحة على مقترحات من الدول العربية بشأن غزة.

وأشار روبيو إلى أن واشنطن "ستمنح الفرصة" للدول العربية "للتوصل إلى خطة"، مضيفاً أنهم "يعملون بحسن نية"، ولكنه شدد على ضرورة التوصل إلى حل بشأن "حماس" وأسلحتها، لأن "الجنود الأميركيين لن يقوموا بذلك"، مما "يجعل إسرائيل تضطر للقيام بذلك".

وأعلنت مصر هذا الأسبوع أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في وقت لاحق من هذا الشهر وقالت إنها "ستقدم رؤية شاملة" لإعادة بناء غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وأفاد البيت الأبيض الأربعاء بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أنه سيكون أفضل بكثير للفلسطينيين نقلهم من قطاع غزة، مع الإقرار بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفض الخطة خلال محادثات جرت الجمعة بينهما.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن "الملك يفضّل بقاء الفلسطينيين حيث هم"، مضيفة "لكن الرئيس يشعر بأنه سيكون أفضل بكثير وأكثر إجلالا إذا أمكن نقل هؤلاء الفلسطينيين إلى مناطق أكثر أمانا".