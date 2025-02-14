اليوم السابع
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الاتحاد العربى للنقابات يؤكد رفضه لدعوات تهجير سكان قطاع غزة

الجمعة، 14 فبراير 2025 01:18 م
الاتحاد العربى للنقابات يؤكد رفضه لدعوات تهجير سكان قطاع غزة أهالى غزة
كتبت آية دعبس

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أكدت هند بن عمار السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، رفض الاتحاد لدعوات تهجير سكان قطاع غزة، معتبرة إياها تحديا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية، والاتفاق الكوني المدون في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، الذي يصنف التهجير القسري الجماعي أو الفردي جريمة حرب طبقا للمادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأثنت على اجماع السواد الأعظم من المؤسسات والهيئات الدولية، على رفض هذه الاطروحات المغذية للتصعيد ويدعوها الى مواصلة مساعيها لفرض السلام العادل في المنطقة والتصدي، لمحاولات القفز على قرارات الشرعية والقانون الدوليين.

وشدد البيان الصادر عن الاتحاد على أن تأكيد اغلب مكونات المجتمع المدني على رفض تهجير سكان غزة، واعتبار هذا القطاع جزءا لا يتجزأ من فلسطين، يعتبر حافزا مهما لمحاصرة وعزل خطاب التطرف في المنطقة، وهي مواقف تحتاج الى ترجمتها لقرارات تنفيذية عاجلة بالسماح بإدخال كل المساعدات الصحية والغذائية، بإقرار مؤتمر دولي لإعادة اعمار قطاع غزة.

ونوه البيان إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي لتهجير سكان غزة، أدت إلى تشجيع رئيس حكومة الاحتلال إلى التمرد على اتفاق إيقاف الحرب على غزة، وارباك مسار الوصول الى استدامة الاستقرار في المنطقة.

من ناحيته، أشاد شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام  لنقابات عمال فلسطين، ببيان الاتحاد ومواقفه المشرفة وموقف السكرتير التنفيذي هند عمار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني واطره النقابية، في كل الأزمات والمواقف، والتي تعزز التلاحم العربي النقابي في إطار الاتحاد العربي للنقابات، الذي يضم في صفوفه الملايين من الطبقة العاملة.

الاتحاد العربى للنقابات
الاتحاد العربى للنقابات

 







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غزة

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