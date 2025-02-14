الأونروا: معاناة النازحين مستمرة مع عودتهم إلى منازلهم المدمرة فى قطاع غزة

رام الله (أ ش أ)

قالت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنه على الرغم من تواصل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، إلا أن معاناة العائلات النازحة مستمرة مع عودتهم إلى منازلهم المدمرة.

وأوضحت وكالة الأونروا في منشور لها عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، نقلته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ، أن الظروف الشتوية القاسية، والأمطار الغزيرة، والاكتظاظ في الملاجئ، تترك الكثيرين عرضة للخطر ودون حماية كافية.داعية إلى ضرورة، السماح بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة.

ولفتت "الأونروا" في وقت سابق، إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في التاسع عشر من الشهر الماضي، فإنها وزعت مساعدات غذائية على أكثر من 1.5 مليون مواطن في قطاع غزة.

وتابعت، أنها تدير 120 ملجأ في جميع أنحاء القطاع، وتستضيف حوالي 120 ألف نازح، فيما افتتحت منذ وقف إطلاق النار 37 ملجأ طوارئ، بما في ذلك 7 في مدينة غزة و30 في شمال غزة.

وكانت "الأونروا"، قد حذّرت من أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية بقطاع غزة تعرض مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين لخطر البرد، بعد أن دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي منازلهم خلال حرب الإبادة التي استمرت أكثر من 15 شهرا..مضيفة أن "العديد من العائلات الفلسطينية لا تزال تعيش في ملاجئ مؤقتة بسبب الدمار الواسع النطاق بالقطاع".