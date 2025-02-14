الأمين العام لكنائس الشرق الأوسط لليوم السابع: رفض تهجير الفلسطينين قضية إنسانية

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط إن الاحتلال الإسرائيلى يرتبكب جرائم إنسانية فى حق الشعب الفلسطينى منذ 7 أكتوبر، فقد وصف المجلس هذه الجرائم من البداية بحرب الإبادة للشعب الفلسطينى، ويواصل طول الوقت تنفيذ ذلك.

وأضاف الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن المجلس يرفض تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه فهى قضية إنسانية فى المقام الأول، وكذلك ندعو طول الوقت للعيش المشترك وقبول الأخر ونبذ الصراعات والحروب وأن يعيش الإنسان فى سلام.

وافتُتِح أمس الخميس، أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لعام 2025 فى الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج – بشبرا، تحت رعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر.

وشهدت الصلاة حضورًا مسكونيًا واسعًا، بحضور الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وعدد من المطارنة والآباء الكهنة والقساوسة والراهبات.