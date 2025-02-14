استمرار اغلاق ميناء الغردقة البحرى وتوقف الحركة بسبب سوء حالة البحر.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم تليفزيون اليوم السابع، صباح اليوم فيديو مباشر من شواطئ مدينة الغردقة لرصد حالة الطقس واضطراب حالة البحر بعد توقف واغلاق الرحلات البحرية بمحيط ميناء الغردقة وتوقف الميناء منذ مساء الثلاثاء الماضى.

وشهدت حالة البحر اضطرابا كبيرًا وشدة الرياح وكذلك ارتفاع الأمواج فى محيط شواطئ مدينة الغردقة، حيث توقفت لليوم الثالث على التوالى الرحلات البحرية بسبب سوء حالة الطقس.

كان أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر مساء الثلاثاء الماضى فى تمام الساعة الثامنة ؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وبلغت شدة الرياح 32 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدًا.

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

كذلك المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.