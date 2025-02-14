إعمار بيوت الله.. افتتاح مسجد "الرحمن الغربى" فى قرية بسفا ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف، رئيس مركز الفشن على حماد، فى افتتاح "مسجد الرحمن الغربى" بقرية بسفا التابعة للوحدة المحلية بأقفهص، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله، وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك

وعقب الافتتاح اقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 160 مترا مربعا، بتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتبة "، وذلك فى حضور النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، ونواب رئيس الوحدة المحلية، الشيخ محمد عيد مدير إدارة أوقاف الفشن ومفتشى الإدارة، رؤساء الوحدات المحلية، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالفشن.