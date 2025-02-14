إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

كان أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر مساء الثلاثاء الماضي؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت شدة الرياح 32 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدًا.