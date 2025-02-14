محمد جمال

أعلنت الأمم المتحدة اليوم إصابة قائد باليونيفيل فى هجوم على قافلة للأمم المتحدة فى بيروت، حسبما ذكر موقع العربية.

طالبت بعثة اليونيفيل السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق فورى وشامل حول أحداث بيروت.

أكدت وسائل إعلام لبنانية، انتشار عناصر الجيش اللبنانى قرب مطار بيروت لمجابهة احتجاجات عناصر حزب الله الذين قاموا بحرق سيارة تابعة للأمم المتحدة على طريق مطار رفيق الحريرى فى بيروت.

أكدت رويترز إصابة فردين من قوات حفظ السلام بعد إضرام محتجين النار في سيارة تابعة للأمم المتحدة.

تأتى هذه الاحتجاجات فى ضوء عدم سماح السلطات اللبنانية بهبوط طائرة إيرانية قادمة من طهران لبيروت.