إزالة 33 حالة تعد واسترداد 3252 متر مربع مبانى و713 فدان زراعة بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 33 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وزراعة بمركزي القوصية والبداري واسترداد 3252 متر مربع مباني و713 فدان و 9 قيراط زراعة ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية من إزالة 33 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية والبداري حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز حملة للازالات وتمكنت من إزالة 24 حالة تعدي منهم 7 حالات تعدي بالمباني على أملاك هيئة الإصلاح الزراعي بمساحة 1225 متر مربع و 8 حالات تعدي بالزراعة على أملاك مخصصة للإذاعة والتليفزيون بمساحة 13 فدان و 9 قيراط و 5 حالات تعدي بالزراعة والتجريف على أملاك هيئة التعمير بمساحة 700 فدان و 4 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 963 متر مربع .

ونجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، من إزالة 9 حالات تعدي بالمباني على أملاك هيئة الإصلاح الزراعي بمساحة 1064 متر مربع مشيراً إلى أن تلك الحملات تمت في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية ومسئولي الازالات وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركزين.



وأكد أبوالنصر، على متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على أراضي المملوكة للدولة واسترداد حق الشعب لافتاً إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لافتاً إلى أن الموجة الــ 25 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

