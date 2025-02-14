أوقاف سوهاج: افتتاح عدد من المساجد الجديدة بعد إحلالها وتجديدها

سوهاج - محمود مقبول

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة 15 من شهر شعبان لعام 1446هـ، الموافق 14 فبراير 2025م، عددًا من المساجد الجديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

ويأتى هذا الافتتاح ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة لإعمار بيوت الله عز وجل وتقديم بيئة ملائمة للعبادة، حيث تهدف الوزارة إلى أن تكون المساجد في أفضل حال من حيث البنية التحتية والخدمات المقدمة للمصلين. وأكد وكيل وزارة الأوقاف في تصريحاته أن هذه المشاريع تأتي تلبية لاحتياجات المواطنين في مختلف مراكز محافظة سوهاج، وتأكيدًا على الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في خدمة الدين والمجتمع.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أبو سعدة على أن وزير الأوقاف، فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى، لا يدخر جهدًا في دعم هذه المبادرات، موضحًا أن الوزارة تعمل بكل طاقتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال المساجد، التي تعتبر منابر دينية وتعليمية في المجتمع. وأضاف أن الوزارة تواصل على مدار العام صيانة وتجديد المساجد وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن المساجد التي تم افتتاحها اليوم تشمل مسجد السلام، قرية البلابيش – مركز دار السلام، ومسجد الخمايسة، قرية البطاخ – مركز المراغة، ومسجد الشيخ عبد الله، قرية العبادلة – مركز المراغة، ومسجد أولاد حسن، قرية الغابات – مركز البلينا، ومسجد الشهيد زكريا، قرية نيدة – مركز أخميم، ومسجد عثمان بن عفان، قرية المحامدة البحرية – مركز سوهاج (بعد صيانته)، ومسجد التوحيد، قرية نجع طايع – مركز المراغة، ومسجد آل غلاب، قرية القرامطة شرق – مركز ساقلتة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن هذه المساجد التي تم تجديدها ستسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمصلين، وستوفر بيئة مثالية لأداء الصلوات والأنشطة الدينية والثقافية، وأن الوزارة مستمرة في جهودها الرامية إلى تحسين وتطوير المساجد في جميع أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن الأعمال المقبلة تشمل توسيع دائرة الصيانة والتجديد لتشمل مزيدًا من المساجد بما يتوافق مع احتياجات المواطنين.